Цены на новые авто в Петербурге упали на 6,5% с начала года

Средняя стоимость новых автомобилей в Санкт-Петербурге сократилась на 6,5% по сравнению с январем 2025 года и составила 2,9 млн рублей, сильнее всего подешевели машины китайских марок. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в «Авито Авто».

Наиболее заметно в цене потеряли Omoda C5 (11,1%), Chery Tiggo 4 (8,6%), а также три модели Haval: M6 (7,8%), Jolion (7,6%) и Dargo (6,9%). К августу 2024 года наибольшее снижение стоимости зафиксировано на модели Haval F7 (7,5%), Haval M6 (6,9%), Omoda C5 (6,7%), а также Haval Dargo (2,9%) и Haval Jolion (2%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продажи новых авто в Петербурге растут два месяца подряд.

Артемий Чулков