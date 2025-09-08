Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Авторынок медленно движется в гору

Продажи новых авто в Петербурге растут два месяца подряд

Петербургский рынок продаж новых автомобилей в августе продолжил удерживать позитивную динамику. К прошлому месяцу количество регистраций новых машин в городе увеличилось на 9,6%, до 6194. Выросла на 5% и доля продаж на общероссийском рынке. При этом год к году все еще наблюдается отрицательный результат, но с более медленным темпом падения: всего 6%. Пока для петербургского рынка показатель августа — лучший с начала года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предоставленным «Ъ-СПб» подсчетам от «Автостат Инфо», в августе в Санкт-Петербурге на учет встало 6194 авто, в Ленинградской области — 1988. Рост к прошлому месяцу почти равнозначный: на 9,6% в Петербурге и на 8,6% в Ленобласти.

В топе традиционно Haval (1089 штук) и Lada (708). На третье место в августе, подвинув китайский Chery, вышел китайско-белорусский Belgee (533). За ними следуют Geely (529), Chery (525), Changan (455), Jetour (260), Solaris (153), Hongqi (144) и GAC (141). Среди моделей лучше всего продавались кроссоверы Belgee X50 (354) и Haval Jolion (307). Также в топ-5 вошли Changan Uni-s (228), Haval M6 (207) и Geely Monjaro (203). Кроме того, за месяц в городе был зарегистрирован один Tenet Т7, продажи которого в РФ стартовали 21 августа 2025 года. Кроссовер собирают на площадке АГР в Калуге (бывший завод Volkswagen).

Собеседники «Ъ-СПб» говорят, что рынок продолжает сохранять позитивную динамику благодаря снижению ставок по депозитам, а также скидкам и кредитным программам у дилеров и дистрибуторов. При этом состояние стоков пока еще сложно охарактеризовать как норму.

В частности, автоэксперт Денис Гаврилов, комментируя показатели июля отмечал, что на высокие продажи (+24% к июню) повлияло более активное развитие (представленность, количество моделей и пр.) некоторых брендов, в первую очередь речь шла о Belgee и Solaris.

Спрос на новые автомобили в ближайшие месяцы будет продолжаться, добавляют эксперты, однако выйти на показатели прошлого года по-прежнему не даст высокая ключевая ставка ЦБ и индексация утильсбора, который в преддверии января, вероятно, подстегнет продажи.

В конце августа первый вице-премьер РФ Дениса Мантуров назвал благоприятной для российского авторынка ключевую ставку ниже 15%. «Когда ключевая ставка будет ниже 15%, это будет более ритмично стимулировать рынок. Но такие тенденции мы уже видим»,— сказал господин Мантуров (цитата по ТАСС).

Вице-премьер уточнил, что в этом году на льготные программы покупки автомобилей было направлено более 24 млрд рублей, а с господдержкой было куплено более 80 тыс. машин, однако только бюджетными средствами поддерживать рынок сложно.

В июле стагнацию авторынка комментировал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, анонсировав тогда ряд потенциальных мер поддержки для отрасли. Среди прочих чиновник назвал необходимость распространения утилизационного сбора на ввоз физическими лицами автомобилей с мощностью двигателя от 160 л. с. и выше. По мнению господина Алиханова, часть средств, которые планируется привлечь введением утильсбора для физлиц (по разным оценкам, от 40 до 60 млрд рублей), будет направлена на реализацию программ госкредитования.

Владимир Колодчук

