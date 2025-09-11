Чиновники готовы к открытиям

Экономические власти развивающихся стран ищут новые инструменты для измерения эффективности прямого диалога с гражданами и все больше стремятся к открытости, показали дискуссии на Международном форуме правительственных коммуникаций, который проходит в Шардже (ОАЭ). Речь идет не столько об антикризисном менеджменте, сколько о регулярном общении с населением. Оно, свидетельствует опыт государств Ближнего Востока, позволяет решать много задач: от более быстрой адаптации мигрантов и вовлечения граждан в достижение климатических целей до повышения финансовой грамотности, укрепления доверия к экономическим властям и более точного отслеживания экономических ожиданий.

Правительства развивающихся стран уделяют все больше внимания прямому общению с гражданами — «открываться» многие из них начали только в последнее десятилетие, однако первые результаты диалога с населением видны уже сейчас. Это показали дискуссии на Международном форуме правительственных коммуникаций (International government communication forum, IGCF), который проходит в Шардже (ОАЭ).

Отмечается, что если раньше прямая коммуникация властей стран Ближнего Востока с гражданами ограничивалась выпуском официальных сообщений (как правило, о преодолении того или иного кризиса), то теперь она заметно усложнилась и стала частью «рутины» чиновников. Отметим, хотя в развитых странах подобная трансформация случилась раньше, донастройка инструментов для повышения эффективности коммуникации продолжается и сейчас (см. “Ъ” от 2 сентября).

В ОАЭ одним из катализаторов разворота властей к обществу стал приток мигрантов — их доля в стране к концу 2010-х годов превысила отметку в 85%. Выпуск правительством материалов, объясняющих тонкости политики (в том числе миграционной), позволил ускорить интеграцию мигрантов в общество, отметил на профильной сессии член Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Халед Кабарра. У части стран сложности с упрощением сообщений для тех, кто только начинает адаптироваться к жизни в новой стране, между тем сохраняются.

В числе других результатов регулярного диалога с населением — более активное вовлечение в достижение климатических целей и общее повышение осведомленности о них. Такие результаты фиксируются в том числе в Индии.

Правительства стран Ближнего Востока все чаще стремятся не просто укрепить доверие граждан к своим действиям, но и повысить финансовую грамотность населения — это, как показывают исследования, позволяет точнее предсказывать экономическое поведение домохозяйств (см. “Ъ” от 3 апреля 2023 года). Сближение их ожиданий с прогнозами регуляторов воспринимается как косвенное свидетельство того, что сообщения экономических властей достигают адресатов. Просветительская работа, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, часто направлена на изменение укоренившихся моделей поведения людей, отметила в разговоре с “Ъ” эксперт по стратегической политике и социальному развитию Фатма аль-Мусаллами. Речь, поясним, идет в том числе о снижении количества должников, которые берут неподъемные кредиты, например, на проведение популярных в ОАЭ пышных свадеб.

В целом же экономические власти развивающихся стран, следовало из обсуждений на форуме, продолжают искать способы измерения эффективности прямой коммуникации с гражданами, налаживая обратную связь населения и добавляя новые показатели в KPI чиновников. В числе проблем, которые многим только предстоит решить (в том числе Индии),— отсутствие синхронизации сообщений на уровне федеральных и местных властей. Последние часто вовлекаются в общение с гражданами менее охотно.

Кристина Боровикова