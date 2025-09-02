Центробанкам прописаны разговоры

Пресс-конференции представителей центральных банков остаются основным способом разъяснения решений регуляторов, однако они недостаточно эффективны при донесении информации до неспециалистов, следует из новых рабочих материалов ЕЦБ. Отмечается, что о содержании пресс-конференций граждане узнают из медиа и что они не всегда способны отличать факты от их интерпретации. Сформировать базовое доверие к Центробанку, как показал проведенный экономистами ЕЦБ эксперимент, может прямая коммуникация. Она не только повышает финансовую грамотность граждан, но и позволяют «заякорить» их инфляционные ожидания вблизи целевых ориентиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralph Orlowski / Reuters Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Отсутствие эффективной коммуникации с населением усложняет работу регулятора, отмечается в опубликованных рабочих материалах ЕЦБ. Используемая практика донесения информации через пресс-конференции регулятора проблемы не решает — об их содержании граждане узнают из СМИ и не всегда способны разделять факты и их интерпретацию.

Экономисты ЕЦБ Александр Юнг и Франческо Паоло Монджелли решили узнать, как на представления граждан о денежно-кредитной политике (ДКП) способна повлиять иная, прямая коммуникация с регулятором. Речь идет об открытых встречах с представителями ЦБ, об образовательных семинарах, о сообщениях на сайте регулятора и в социальных сетях.

В проведенном исследователями эксперименте приняли участие 5 тыс. человек с разным уровнем знаний о ДКП. Все они были случайным образом разделены на три группы. Участники первой в течение нескольких месяцев посещали семинары ЕЦБ, на которых им рассказывали о том, чем именно руководствуется совет управляющих, принимая решение о курсе монетарной политики. Вторая группа была контрольной — с ней регулятор не взаимодействовал. Третья была названа «группой плацебо»: ее участники посещали встречи, на которых рассказывалось о задачах Центробанка за пределами проведения ДКП.

Результаты эксперимента показали, что посещавшие брифинги по денежно-кредитной политике стали лучше понимать ее нюансы и больше доверять ЕЦБ. На финальном опросе они демонстрировали более глубокие знания, чем те, кто был в контрольной группе и в группе плацебо. Сессии о монетарной политике оказали заметное влияние на закрепление инфляционных ожиданий у первой группы. Ее участники, отвечая на вопросы о динамике инфляции в среднесрочной перспективе, называли ориентиры, которые попадали в прогнозные коридоры ЕЦБ. Вместе с тем семинары о ДКП серьезно не повлияли на то, каких темпов роста экономики ожидали опрошенные. Авторы исследования объясняют это тем, что на динамику роста ВВП влияет множество внешних факторов,— и сблизить представления разных граждан об их потенциальном воздействии фактически невозможно.

Исследователи не дают ответа на вопрос, насколько регулярной должна быть прямая коммуникация Центробанка с неспециалистом для поддержания доверия. Неясно и то, могут ли интересные и доступные сообщения в соцсетях или на сайте регулятора быть столь же эффективными, как проводимые ЕЦБ семинары.

При этом общие выводы экономистов могут оказаться полезными регуляторам разных стран. Например, расширение прямой коммуникации с гражданами, по всей видимости, помогло бы турецкому Центробанку. Напомним, Турция отказалась от «нетрадиционной» ДКП (снижение ключевой ставки при росте инфляции) еще в 2023 году, однако «заякорить» инфляционные ожидания населения, привыкшего к постоянно растущим ценам, не получается до сих пор. Регулятор вывел коммуникацию за прежние пределы отчетов о монетарной политике — и следующим шагом может стать повышение доступности таких сообщений.

Кристина Боровикова