Россия сочла обоснованным решение ОБСЕ о роспуске Минской группы по Карабаху

Российские власти считают обоснованным решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минской группы по конфликту в Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что инициатива о сворачивании работы группы принадлежит Армении и Азербайджану. Госпожа Захарова уточнила, что Россия вместе с другими членами ОБСЕ принимала участие в принятии этого решения на основе консенсуса. «Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе»,— сказала она на брифинге на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

Минская группа ОБСЕ была образована в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе. В нее входили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция. Сопредседатели этого формата — Россия, США и Франция — приостановили взаимодействие после февраля 2022 года, из-за чего де-факто Минская группа с того времени не работала.

В 2023 году в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. 1 сентября 2025-го ОБСЕ закрыла Минскую группу по конфликту в Карабахе.