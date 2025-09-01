ОБСЕ закрыла Минскую группу по конфликту в Нагорном Карабахе

Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии с 1 сентября всех институтов, связанных Минской группой организации — объединение было создано с целью решения конфликта в Нагорном Карабахе. Ликвидация структуры — одно из требований Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.

«Секретариату ОБСЕ поручено не позднее 1 декабря 2025 года завершить решение административных и технических вопросов, связанных с закрытием указанных структур»,— сообщил МИД Азербайджана со ссылкой на решение Совета министров ОБСЕ. «Все решения, ранее принятые в рамках ОБСЕ в отношении бывшего армяно-азербайджанского конфликта, являются недействительными и не применяются»,— говорится в заявлении ведомства.

Минская группа ОБСЕ была образована в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе, в частности — организации переговоров между Баку и Ереваном. В нее входили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция. Сопредседатели этого формата — Россия, США и Франция — приостановили взаимодействие после февраля 2022 года, из-за чего де-факто Минская группа с того времени не работает.

В 2023 году в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. После этого Баку потребовал ликвидировать Минскую группу ОБСЕ, поскольку в нынешних условиях формат потерял актуальность. 11 августа — через три дня после парафирования мирного соглашения в Вашингтоне — азербайджанский и армянский МИД направили обращение в ОБСЕ по поводу роспуска Минской группы.

Лусине Баласян