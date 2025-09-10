Военные расплачиваются за чаек

Как стало известно “Ъ”, суд в Краснодарском крае удовлетворил иск о взыскании морального вреда с подразделения Минобороны за авиакатастрофу в Ейске. Ответчики пытались избежать выплат, ссылаясь на выводы следствия, установившего, что бомбардировщик Су-34, рухнувший на жилой дом, фактически сбили чайки, попавшие в его двигатели, а уголовное дело о катастрофе было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МЧС на месте крушения бомбардировщика Су-34

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Сотрудники МЧС на месте крушения бомбардировщика Су-34

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

4 сентября Ейский райсуд Краснодарского края рассмотрел иск матери, действующей в своих и несовершеннолетней дочери интересах, к Минобороны РФ, гвардейскому бомбардировочному авиационному Млавскому полку 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и ФКУ «Управление Восточного военного округа» о компенсации морального вреда.

Согласно материалам дела, 17 октября 2022 года с 18:00 до 18:20 бомбардировщик Су-34, принадлежащий полку, осуществлял учебно-тренировочный вылет с аэродрома, дислоцированного в Ейске. При наборе высоты самолет под номером 20 «потерпел крушение», врезавшись в девятиэтажный жилой дом. Погибли 16 человек, а еще около пятидесяти получили ожоги, травмы и другие повреждения. Среди них — истица и ее дочь. Женщина, будучи беременной, оказалась в больнице с отравлением угарным газом. Ее дочь при пожаре не только отравилась продуктами горения, но и получила легкие травмы ног. Каждая из пострадавших настаивала на компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.

Представитель военных ответчиков требовал иск отклонить. При этом, ссылаясь на ряд законодательных актов, он отмечал, что после падения самолета региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Поскольку ликвидация последствий ЧС осуществлялась за счет средств муниципального образования, оно же должно компенсировать ущерб.

Процессуальных документов следственных органов, подтверждающих совершение военнослужащими каких-либо противоправных действий, по данным ответчика, нет. Напротив, сообщил он, постановлением главного военного следственного управления СКР уголовное дело по факту аварии самолета Су-34 в Ейске (ст. 351 УК), в рамках которого истцы признаны потерпевшими, прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием самого события преступления. Сделано это было после того, как следствие установило, что непосредственной причиной авиационного происшествия явилось столкновение Су-34 с птицами, «приведшее к отказу двух двигателей на взлете».

Отказ двигателей, в свою очередь, привел к потере бомбардировщиком скорости и его неконтролируемому падению.

При этом следствием было установлено отсутствие причинно-следственных связей и вины экипажа, иных должностных лиц, ответственных за подготовку воздушного судна, в крушении Су-34 и причинении ущерба жителям дома.

Приведенные представителем истца доводы о неправомерности действий воинских должностных лиц являются не чем иным, как предположениями, отмечал ответчик.

По его данным, постановлениями региональной администрации семьям погибших было выплачено по 1 млн руб. Получившим легкие травмы в результате ЧП заплатили по 200 тыс. руб., а за повреждения средней тяжести и тяжелые — 400 тыс. Компенсировалось потерянное имущество и прочее, а сам пострадавший дом на Коммунистической улице полностью восстановлен. Все работы и выплаты осуществлялись в рамках ликвидации последствий аварии. К ним, считает ответчик, следует отнести и компенсацию морального ущерба, взыскав ее с властей Ейска.

Суд в свою очередь установил, что именно «боевой самолет Су-34», находившийся под управлением летчика старшего лейтенанта и штурмана в лейтенантском звании, являлся источником повышенной опасности. Именно вследствие падения Су-34 произошло возгорание «воздушного судна и его боеприпасов, затем пожар переместился на жилой дом».

Как следует из технического заключения, дефекты в здании появились в результате динамического воздействия от удара, вызванного падением самолета, а также высокотемпературного воздействия — пожара. От него и пострадали истцы.

Взыскивать с администрации компенсацию суд отказался, а заявленную к военным сумму претензий признал чрезмерной и «явно завышенной», постановив взыскать в пользу истцов по 500 тыс. руб. «Данный размер компенсации морального вреда отвечает принципам разумности и справедливости»,— постановил суд.

Ранее ейским городским и районными судами был удовлетворен целый ряд заявлений потерпевших к военными, которые избежали уголовной ответственности, но не компенсационных выплат. Их суммы обычно не назывались.

Николай Сергеев