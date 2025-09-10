Российского дипломата вызвали в МИД Литвы из-за инцидента с БПЛА в Польше

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Александра Ёлкина. Ему вручили ноту протеста в связи «с продолжающимися обстрелами Украины», а также «неоднократными нарушениями воздушного пространства Польши российскими беспилотниками».

«Это нападение представляет собой угрожающую эскалацию в отношении стратегического партнера Литвы и союзника по НАТО и, таким образом, представляет угрозу коллективной безопасности НАТО в целом»,— сообщил МИД Литвы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз, военные сбили несколько БПЛА. Польские власти считают дроны российскими. Пока нет оснований называть попадание беспилотников в воздушное пространство Польши преднамеренным, говорил глава МИД Литвы Кястутиса Будриса.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 10 сентября российские войска атаковали объекты украинского ВПК, но максимальная дальность российских дронов, которые якобы пересекли воздушное пространство Польши, не превышает 700 км. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш после вызова в МИД Польши заявил, что сбитые над польской территорией беспилотники летели со стороны Украины.

Лусине Баласян