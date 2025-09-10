Временный поверенный в делах РФ: БПЛА влетели в Польшу со стороны Украины

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш после вызова в МИД Польши заявил, что сбитые над польской территорией беспилотники летели со стороны Украины. Так он прокомментировал обвинения Варшавы в нарушении территориальной целостности страны.

Сегодня ночью оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, были сбиты несколько дронов. Их обломки обнаружили вблизи польской границы, поврежден один жилой дом. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и доложил об инциденте генсеку НАТО Марку Рютте. По словам господина Туска, БПЛА были российскими.

Лусине Баласян