Посольство РФ: семь россиян не могут вылететь из Непала

Пресс-секретарь посольства России Александр Ивашев сообщил, что у семи россиян возникли сложности с вылетом из Непала. Сейчас они ждут нормализации обстановки в отелях.

Сегодня в посольство обратились 80 граждан России, находящихся в Непале. По данным господина Ивашева, в стране остается около 400 россиян. Никто из них во время протестов не пострадал.

Причиной протестов в Непале стало решение властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей отменили 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здание парламента и резиденцию президента, погибли около 30 человек.