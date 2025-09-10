ЦБ планирует дать фондам доступ к деривативам на криптовалюту в 2026 году
Банк России намерен разрешить фондам приобретать деривативы на криптовалюту, заявил замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Валерий Красинский.
«Планируем уравнять условия с брокерами и разрешить расчетные производные финансовые инструменты на криптовалюту», — сказал господин Красинский (цитата по РБК). Он отметил, что сейчас существуют «несколько регуляторных препятствий», однако регулятор считает, что работу можно запустить в 2026 году.
По словам представителя ЦБ, проект нормативного акта уже составлен.
