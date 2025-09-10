Экс-судья АПЛ Дэвид Кут обвиняется в создании непристойного видео с ребенком

В адрес бывшего судьи Английской премьер-лиги (АПЛ) Дэвида Кута выдвинуты обвинения в создании непристойного видео с ребенком, сообщает Nottingham Post. 11 сентября он даст показания в магистратском суде Ноттингема.

По данным источника, речь идет о видео категории А, в котором демонстрируется, как взрослые насилуют или подвергают маленьких детей сексуализированному насилию. Сообщается, что видео было обнаружено сотрудниками полиции в феврале 2025 года. Ролик предположительно был создан 2 января 2020 года. 12 августа Куту было предъявлено обвинение, 43-летний уроженец Ноттингема был освобожден полицией под залог.

Дэвид Кут приобрел скандальную известность в 2024 году. В декабре Ассоциация футбольных судей Англии (PGMOL) уволила его после того, как в сети распространился видеоролик, где он оскорбляет бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Вскоре газета The Sun опубликовала видео, на котором Кут вдыхает белый порошок. По информации издания, запись была сделана после одного из матчей чемпионата Европы-2024, на котором англичанин работал в качестве видеоассистента. После этого Союз европейских футбольных ассоциаций до 2026 года отстранил арбитра от работы на турнирах, проходящих под эгидой организации.

Подробнее о скандале с участием арбитра — в материале «Ъ» «Судье показали красную карточку».

Таисия Орлова