Израиль ударил по столице Йемена

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по военным объектам хуситов в столице Йемена Сане. Об этом сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Среди целей ударов также были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и склад горючего. Это произошло в ответ на нападение хуситов, в том числе запуск беспилотников и ракет в направлении территории Израиля, сообщили в ЦАХАЛ. Как сообщил источник ТАСС, удар пришелся на здания Минобороны и Генштаба хуситов.

Хуситы подтвердили, что силы противовоздушной обороны Йемена отражают атаку Израиля. Об этом сообщил представитель вооруженных сил на территории под контролем движения «Ансар Алла» бригадный генерал Яхья Сариа.

Ночью йеменские хуситы нанесли удар по Иерусалиму гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». В начале недели движение «Ансар Аллах» сообщило, что атаковало цели в Израиле. Среди них — аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон близ Эйлата.