Хуситы заявили об атаке на израильские аэропорты

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило, что при помощи беспилотников атаковало цели в Израиле, включая аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон близ Эйлата. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что три запущенных с территории Йемене БПЛА были перехвачены.

«Операция была направлена против аэропорта Лод в Яффо (имеется в виду Бен-Гурион.— ‘’Ъ’’), аэропорта Рамон в Эйлате и чувствительного объекта в Димоне на оккупированной территории Палестины, и цели были успешно достигнуты»,— говорится в сообщении хуситов, которое приводит «Аль-Масира».

28 августа в результате первого в истории точечного удара ЦАХАЛа по руководству хуситов погибли 11 высокопоставленных деятелей правительства, сформированного «Ансар Аллахом». В ответ хуситы пообещали нарастить комбинированные запуски баллистических ракет и дронов в сторону Израиля. 7 сентября хуситы заявили об атаках на объекты в Негеве, Эйлате, Ашкелоне, Ашдоде и Тель-Авиве.

Лусине Баласян