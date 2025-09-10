Йеменские хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Иерусалиму

Йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по Иерусалиму. Об этом сообщил представитель вооруженных сил мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» Яхьи Сариа.

В эфире телеканала Al Masirah Сариа заявил, что ракета с несколькими боеголовками была направлена на «несколько важных объектов вокруг оккупированного Иерусалима».

8 сентября движение «Ансар Аллах» сообщило, что при помощи БПЛА атаковало аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон близ Эйлата. Тогда Армия обороны Израиля заявила о перехвате трех запущенных с территории Йемене беспилотников.