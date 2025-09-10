Трамп призвал казнить убийцу украинской беженки

Президент США Дональд Трамп заявил, что убийцу 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой нужно приговорить к смертной казни.

«Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку с Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть... приговорено только к смертной казни»,— написал он в соцсети Truth Social. Президент добавил, что другого варианта быть не может.

Ирину Заруцкую убили в вагоне легкорельсового транспорта в штате Северная Каролина. Ее тело нашли на станции Саут-Энд в городе Шарлотт вечером 22 августа. Из видеозаписи, которую опубликовали власти, следует, что беженку без видимой причины зарезал темнокожий мужчина. Он сидел позади госпожи Заруцкой в поезде. Подозреваемый в убийстве — 34-летний бездомный Декларос Браун, который с 2011 года был арестован и освобожден 14 раз.

На этой неделе господин Трамп обвинил в смерти Ирины Заруцкой демократов, которые «отказываются помещать плохих людей в тюрьму». Также президент США обещал разобраться в убийстве 23-летней беженки.