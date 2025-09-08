Трамп пообещал разобраться в убийстве украинской беженки в Шарлотте

Президент США Дональд Трамп назвал «чудовищным» убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Он пообещал, что завтра разузнает все об убийстве. Президента попросили прокомментировать гибель госпожи Заруцкой 7 сентября во время публичного мероприятия. Слова главы Белого дома передала служба новостей телеканала WCNC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn HocksteinвЂЁвЂЁ / Reuters Президент США Дональд Трамп

Ранее власти опубликовали видео убийства. Из записи следует, что девушку без видимой причины зарезал в поезде сидевший за ней темнокожий мужчина. Преступник был арестован на следующей станции. Им оказался 34-летний Декларос Браун, бездомный рецидивист, уже сидевший в тюрьме за насильственные преступления.

Убийство госпожи Заруцкой спровоцировало политический скандал. Мэр Шарлотта, демократка Вай Лайлс подверглась критике за то, что, комментируя публикацию видео, она рассказала о проблемах убийцы с психическим здоровьем, не упомянув его криминальное прошлое. Пользователи соцсетей сочли это попыткой принизить ответственность преступника в связи с его цветом кожи, пишет Newsweek.

Виктор Буй