Суд в Челябинске частично удовлетворил иск КПРФ о листовках, созданных нейросетью

Челябинский областной суд частично удовлетворил иск местного отделения КПРФ к избирательной комиссии. Партия пыталась отменить решение о запрете листовки, созданной искусственным интеллектом. Информация опубликована в картотеке суда.

Отделение требовало признать постановление избиркома незаконным и отменить его. Суд согласился с первой частью иска, в остальных требованиях отказал.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», избирком запретил спорную листовку 22 августа. Речь идет об изображении семьи с надписью «Нам важен каждый», сгенерированном ИИ в стилистике советского плаката. Комиссия посчитала, что таким образом КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». Кроме того, на листовке изображен ребенок, что также нарушает закон. Представители партии в иске настаивали, что выдуманные образы не могут быть приравнены к физическим лицам.

Виталина Ярховска