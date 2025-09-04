Агитационный интеллект

Челябинские коммунисты обратились в областной суд с требованием отменить решение избиркома, запретившего их листовку, созданную искусственным интеллектом (ИИ). По мнению комиссии, КПРФ нарушила запрет на использование в агитации изображений физических лиц, не являющихся кандидатами. В Компартии настаивают, что люди на листовках — вымышленная иллюстрация, поэтому их нельзя считать физлицами.

Как рассказал “Ъ” первый секретарь обкома Игорь Егоров, спорная листовка была запрещена облизбиркомом 22 августа по жалобе жительницы Челябинска, обнаружившей агитацию КПРФ в лифте жилого дома. Речь идет об изображении семьи с надписью «Нам важен каждый», сгенерированном ИИ в стилистике советского плаката. Комиссия посчитала, что таким образом КПРФ нарушила законодательство, которое разрешает использовать в агитации или образ конкретного кандидата, или «неопределенный круг лиц». Кроме того, на листовке изображен ребенок, что также нарушает закон. Избирком ссылается на постановление пленума Верховного суда, который признал нарушением использование изображения любого постороннего лица, в том числе созданного «с использованием компьютерных технологий».

По словам господина Егорова, КПРФ не согласна с доводами избиркома: «Это полностью выдуманные образы, которые физическими лицами являться не могут, поскольку понятие "физическое лицо" — это юридический термин, он закреплен в Гражданском кодексе.

Физлицо обладает определенными признаками, правами и обязанностями. А выдуманные персонажи не могут обладать этими признаками».

В результате возникает парадокс, добавляет первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «Избирком фактически признает ИИ способным создавать "физических лиц" в юридическом смысле. Такое расширительное толкование нормы создает довольно опасный прецедент не только для выборов, но и для всей правоприменительной практики».

В своем иске (есть у “Ъ”) коммунисты указывают, что «подражание общей стилистике рисунка определенной эпохи» не является нарушением авторского права, и приводят в пример ряд известных советских плакатов. По мнению истцов, на них также нет физических лиц, поскольку изображение человека может считаться таковым, только когда позволяет однозначно идентифицировать конкретного гражданина.

В КПРФ настаивают, что стилизованные графические фигуры или абстрактные рисунки людей не относятся к изображениям физлиц, поскольку не содержат позволяющих установить личность индивидуализирующих признаков, не включают персональных данных и не дают возможности соотнести изображение с конкретным субъектом права.

Что касается довода избиркома о запрете изображений, созданных в том числе с использованием компьютерных технологий, то юридически значимым критерием, по мнению коммунистов, является факт использования образа конкретного физлица.

Рассмотрение иска назначено на 8 сентября.

Отметим, что коммунисты успели напечатать почти 1,7 тыс. спорных листовок. Чтобы предотвратить их распространение, избирком направил копию постановления от 22 августа в полицию «с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, выявлении и привлечении виновных лиц». “Ъ” обратился за комментарием в комиссию, однако на момент подготовки материала ответа не получил.

Уральский политтехнолог Алексей Швайгерт считает, что шансы КПРФ оспорить решение облизбиркома невелики. «Предвыборная агитация с использованием изображений, сгенерированных нейросетями, находится в серой зоне с точки зрения регулирования. Я думаю, что к выборам в Госдуму будут какие-то нововведения касательно использования ИИ. Сейчас же избирком действует в сложившейся правоприменительной логике, запрещающей использовать в агитации изображения людей и детей, независимо от того, каким образом они были произведены»,— рассуждает эксперт.

