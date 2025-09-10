Лидера банды экс-милиционеров Соболя отправили в колонию на 16 лет

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Владислава Соболя к 16 годам строгого режима. Его признали виновным в организации преступной группы, причастной к 11 убийствам, разбойным нападениям и незаконному обороту оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Фото: Пресс-служба Железнодорожного районного суда Екатеринбурга

Суд установил, что осенью 1999 года члены ОПГ, включая милиционеров, убили трех человек в лесу, пытаясь получить информацию о наркоторговцах. Летом 2000 года преступники ликвидировали заявителя и свидетелей, одному из которых удалось выжить.

Владислав Соболь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания. Суд назначил ему 9 лет 10 месяцев лишения свободы, но с учетом предыдущих приговоров срок увеличен до 16 лет. Гражданские иски потерпевших на сумму 4,5 млн руб. были удовлетворены.

Сам Владислав Соболь заявил на суде, что намерен отправиться на специальную военную операцию (СВО).

Приговор вступит в силу через 15 дней, если не будет обжалован. В суде отметили, что один из участников ОПГ уже осужден, уголовные дела в отношении других обвиняемых рассматриваются отдельно.

Артем Путилов, Мария Игнатова