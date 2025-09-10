Вокруг Казанского авиационного завода полностью отключили интернет

Проблемы с мобильным интернетом в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани связаны с Казанским авиационным заводом. Об этом заявил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в ходе пресс-конференции.

С начала сентября операторы вне зависимости от наличия режима беспилотной опасности полностью отключили интернет вокруг объекта.

Глава Минцифры Татарстана сообщил, что республика — единственный регион РФ, где интернет отключают не полностью. Во время беспилотной опасности скорость подключения составляет около 260 Кбит/с.

Айрат Хайруллин рекомендовал переключаться на 2G и 3G в настройках телефона, чтобы интернет продолжал работать, а также советовал скачать российский мессенджер Max.

На Казанском авиационном заводе производят Ту-214. «Туполев» готов заключать новые контракты на поставку самолетов Ту-214 после 2027 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что производство лайнеров планируют увеличить до 20 единиц в год к 2028–2029 годам.

Диана Соловьёва