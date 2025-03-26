Воронежская фабрика KDV нарастила выручку и чистую прибыль в 2024 году

ООО «КДВ Воронеж», входящее в томскую группу KDV Дениса Штенгелова, увеличило финансовые показатели за 2024 год. Выручка компании выросла на 18% и составила 58 млрд руб. по сравнению с 46 млрд руб. в 2023 году, согласно данным сервиса Rusprofile.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чистая прибыль «КДВ Воронеж» также выросла: в 2024 году она достигла 1,1 млрд руб. против 950 млн руб. годом ранее. Себестоимость продаж за этот период увеличилась с 42,8 до 53,3 млн руб.

Дебиторская задолженность компании сократилась до 4,2 млрд руб. по сравнению с 6 млрд руб. в 2023 году. Кредиторская задолженность снизилась с 7,5 млрд до 3,5 млрд руб.

В 2022 году чистая прибыль «КДВ Воронеж» составила 529,86 млн руб., что в 20 раз больше показателя за 2021 год.

Анна Швечикова