С уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского сняли санкции ЕС

С бизнесмена Дмитрия Пумпянского сняли санкции Европейского союза. Это следует из решения суда Евросоюза в Люксембурге.

Суд отменил решения суда от 2024 года и марта 2025 года о включении господина Пумпянского в санкционные списки на основании действий, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Совет Европейского союза, выступающий ответчиком по иску Дмитрия Пумпянского, должен оплатить судебные издержки обеих сторон.

Дмитрий Пумпянский находился под санкциями Европейского союза с марта 2022 года. После внесения в санкционные списки он покинул совет директоров ТМК и пост президента группы «Синара».

Ранее господин Пумпянский уже добивался отмены решений о включении в санкционные списки. В частности, в апреле 2025 года суд Европейского союза аннулировал продление санкций в отношении бизнесмена, его сына Александра и жены Галины. Тогда семья Пумпянских указала на то, что Совет ЕС нарушил Хартию основных прав, принимая решение об их включении в санкционные списки.

Анна Капустина