Европейский суд отменил санкции против экс-владельца ТМК Дмитрия Пумпянского

Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге постановил отменить санкции в отношении экс-владельца группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК), уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского, а также против его семьи, следует из решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пумпянский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дмитрий Пумпянский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно постановлению, Совет ЕС обязан будет оплатить судебные издержки.

В документе указывается, что семья Пумпянских выдвинула доводы того, что они были включены в санкционный список незаконно, а также указала на то, что Совет ЕС нарушил Хартию основных прав. Ранее миллиардера и членов его семьи Совет ЕС счел причастными к вооруженному конфликту на территории Украины, однако суд не посчитал этот факт доказанным.

Напомним, в июне 2024 года суд по общим вопросам Европейского союза (ЕС) в Люксембурге аннулировал решение Совета Европы о введении санкций против Дмитрия Пумпянского и его семьи.

В санкционный список ЕС Дмитрий Пумпянский и члены его семьи попали в марте 2022 года. В решении на сайте Еврокомиссии указывалось, что компания господина Пумпянского сотрудничает с властями РФ и государственными предприятиями, а сам Дмитрий Пумпянский вместе с другими бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным. После этого для семьи миллиардера были введены запреты на въезд в ЕС и замораживание активов.

Ирина Пичурина