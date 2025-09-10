Минцифры расширит список сайтов, доступных при блокировках мобильного интернета

В ближайшее время в список интернет-платформ, доступных во время ограничений работы мобильного интернета, включат сайты государственных организаций. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В новый список войдут сайты Госдумы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры и МЧС. А на следующем этапе при ограничениях интернета будут работать сайты всех федеральных ведомств и глав субъектов России, говорится в публикации.

9 сентября в Минцифры опровергли информацию о том, что в «белый список» ресурсов попала букмекерская компания «Фонбет». В ведомстве отметили, что в обновленный перечень будут включены сайты СМИ, банки и аптеки.