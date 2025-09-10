Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минцифры: букмекер «Фонбет» не входит в «белый» список сайтов

Минцифры опровергло информацию о том, что букмекерская компания «Фонбет» попала в список социально значимых ресурсов. Последние будут доступны россиянам даже при ограничении мобильного интернета.

«Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют»,— уточнило ведомство в Telegram-канале.

«Ъ» ознакомился со списком сайтов, которые будут работать при отключении интернета

Кроме того, список находится на стадии разработки, заявили в Минцифры, туда же вошли популярные интернет-ресурсы. Пополнить перечень министерство планирует сайтами СМИ, банков и аптек. Его расширение будет происходить в несколько этапов и формироваться на основе рейтинга.

Подробности — в материале «Ъ» «Вклад “Доступный”».

