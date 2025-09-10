Путин назвал заботу о бойцах СВО данью со стороны государства

Президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Смоленской области Василия Анохина. Они обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, а также меры поддержки участников военной операции на Украине и их семей. Господин Путин призвал уделять участникам СВО постоянное внимание.

Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Смоленской области Василий Анохин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Смоленской области Василий Анохин

«Это не какое-то модное направление нашей работы. Это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе»,— утверждает президент (цитата по сайту Кремля).

Господин Анохин рассказал, что в регионе внедрен региональный стандарт поддержки участников СВО, и из 49 мер поддержки 34 будут бессрочными. Он пояснил, что меры, касающиеся поддержки семьи и детей, должны действовать до момента, пока дети вырастут и поступят в вузы либо учреждения среднего специального образования.

По словам губернатора, 273 демобилизованных были трудоустроены, еще пятеро устроили в органы власти. Они, «можно сказать, действуют достойно», убежден Василий Анохин. Он добавил, что в области дислоцированы четыре подразделения: 144-я гвардейская Ельнинская дивизия, 359-й мотострелковый полк, 25-й отряд спецназначения «Меркурий» и 49-я зенитная ракетная бригада. 117 местных военнослужащих получили орден Мужества, шестеро — Герои России.

Российские власти постоянно расширяют меры поддержки участников СВО. В частности, они имеют право на льготное зачисление в вузы, и в 2025 году зачисление по этой квоте выросло на 74%. В «Единой России» предложили возмещать бойцам стоимость проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии.