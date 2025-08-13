Парламентарии предложили новые льготы для участников СВО и их семей

В Госдуму поступил очередной пакет инициатив о дополнительных преференциях для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Три законопроекта на эту тему внесла в Думу 13 августа большая группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета федерации, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.

Первая инициатива гарантирует бойцам возмещение стоимости проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии для определения возможности дальнейшей военной службы после ранения. Авторы мотивировали новеллу тем, что сейчас нередки случаи направления бойцов на подобные обследования в регион, находящийся далеко от места лечения.

Другой законопроект распространяет все льготы и гарантии для детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов на лиц, достигших совершеннолетия, но пока не зачисленных в колледжи или вузы. Сейчас эти льготы положены либо несовершеннолетним, либо учащимся, что фактически лишает гарантий детей, выпустившихся из школы (в июне), но пока не зачисленных в образовательные учреждения (традиционно — в августе-сентябре).

Наконец, третья инициатива дает вдовам (вдовцам) бойцов СВО право на бесплатное поступление (в пределах отдельной квоты) без экзаменов в вузы, колледжи или на подготовительные курсы (сейчас такую льготу имеют только сами участники СВО и их дети). «Наша задача — сделать все для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни»,— прокомментировал законопроект Владимир Якушев.

Григорий Лейба