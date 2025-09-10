Шойгу: РФ считает приговор Додику стремлением устранить неугодных Западу лидеров

Россия рассматривает обвинительный приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику как ключевой элемент кампании по устранению неугодных Западу лидеров, которую курируют Лондон и Берлин. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на рабочей встрече с господином Додиком в Москве.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (слева) и лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик

«Рассматриваем обвинительный приговор вам по сфабрикованному уголовному делу... как неправосудный»,— сказал Сергей Шойгу (цитата по ТАСС). По его словам, также отчетливо прослеживается цель сокращения значимости сербского фактора и осложнение взаимодействия сербов с Россией.

Секретарь СБ РФ добавил, что российские власти следят за развитием кризисных событий в Боснии и Герцеговине. «Данная ситуация стала следствием деятельности западников»,— добавил он.

9 сентября Милорад Додик попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова помочь через систему ООН закрыть аппарат высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.

В феврале суд Боснии и Герцеговины (БиГ) заочно приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную службу. Суд признал президента виновным в подрыве конституционного порядка в БиГ. В начале августа Центральная избирательная комиссия БиГ аннулировала мандат главы республики и назначила досрочные выборы президента на ноябрь.