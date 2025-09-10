Песков заявил о «страшных последствиях» отправки иностранных войск на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка иностранных войск на Украину может обернуться «страшными последствиями». По его словам, не все страны это понимают.

«Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность»,— сказал господин Песков.

4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран согласились отправить свои силы на Украину после прекращения огня или присутствовать на суше, на море или в воздухе. Еще несколько стран пока не приняли окончательное решение, обдумывают свою позицию.

