США и Европа заблудились в Киеве

Президент США Дональд Трамп проводит новые контакты с европейскими лидерами по Украине перед анонсированным на ближайшие дни новым телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным. Предыдущие попытки западных союзников договориться о сценарии украинского урегулирования не позволили им выработать единую позицию. Главными проблемами стали отказ Трампа идти навстречу требованиям «коалиции желающих», а также отсутствие в самом европейском лагере единства по вопросу о возможности раздела Украины на зоны ответственности между Россией и Западом. Столь же неопределенной выглядит и возможность единых — американских и европейских — санкций против Москвы. В свою очередь, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва в диалоге с Вашингтоном рассчитывает добиться украинского урегулирования «на основе уважения законных национальных интересов всех участников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (в центре) на военной базе Эндрюс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn HocksteinвЂЁвЂЁ / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре) на военной базе Эндрюс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn HocksteinвЂЁвЂЁ / Reuters

О своем намерении провести в начале недели серию новых контактов с западными союзниками по Украине президент Трамп сообщил журналистам на военной базе Эндрюс. «Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или во вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос»,— заявил Трамп, впрочем, не уточнив, с кем и когда он намерен встречаться (в понедельник появилось сообщение о прибытии в Вашингтон в качестве первого европейского «гонца» спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О`Салливана).

На первую половину недели Дональд Трамп анонсировал и телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Очень скоро. В ближайшие пару дней»,— ответил Трамп на вопрос, когда он намерен побеседовать с Путиным.

Предыдущее общение Трампа в Вашингтоне с президентом Зеленским и рядом европейских лидеров состоялось 18 августа, по горячим следам российско-американского саммита на Аляске.

Те переговоры в Белом доме так и не позволили привести позицию США и Европы к общему знаменателю. Дональд Трамп призвал своих западных собеседников не рассчитывать, что Киев сможет получить гарантии безопасности, существующие в НАТО.

Кроме того, он дал понять, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В связи с этим агентство Bloomberg сообщило, что главную ответственность за обеспечение безопасности, по мнению президента Трампа, должна будет взять на себя «коалиция желающих» (российская сторона любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически отвергает, считая его предпосылкой для новой эскалации). При этом Владимир Путин на прошлой неделе отметил, что западные войска в случае их появления на Украине станут «законными целями» для российской армии.

Попытки перейти от политических деклараций к конкретным договоренностям по украинскому урегулированию и сближению позиций США и Европы пока ведут к обратным результатам. Подтверждением этому стала состоявшаяся на прошлой неделе встреча «коалиции желающих» в Париже. Встреча прошла под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сообщил президент Макрон, 26 стран готовы разместить на Украине после прекращения огня свои силы сдерживания.

Его заявление было фактически опровергнуто премьер-министром Польши Дональдом Туском, давшим понять, что не все обстоит так уж благостно. «Я не хочу читать лекцию на эту тему, но вы хорошо знаете, какая тонкая ситуация на линии США—Европа в контексте Украины и России. После моих переговоров в Париже с президентом Макроном, с президентом Зеленским, с европейскими лидерами, а затем телефонного разговора с президентом Трампом у меня нет чувства, что дискуссия шла, как надо, выражаясь деликатно»,— заявил на пресс-конференции в Варшаве Дональд Туск, отметив, что «принципиально важно, чтобы единство Запада и поддержка Украины со стороны США и Европы на фоне конфликта были однозначными». «Иногда у нас бывают с этим проблемы»,— добавил он.

Признаком того, что механизм дипломатических контактов Вашингтона и европейских союзников пока работает на холостых оборотах, стало и неожиданное признание постпреда Украины при ООН Андрея Мельника.

Отвечая на вопрос журнала Stern, Мельник назвал идущие дискуссии о размещении европейских войск на Украине «фиктивными», а также подчеркнул, что неизвестно, чем европейские военнослужащие будут заниматься в случае их отправки на Украину, а также под каким мандатом.

«Причина, почему европейцы вводят эти войска в игру, состоит, конечно, в том, что им практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов. Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре»,— добавил он.

На кризис целеполагания в стане западных союзников указывает и журнал The Spectator. По информации издания, страны Европы обдумывают отправку войск на Украину в качестве «гарантий безопасности» уже не ради сдерживающего фактора, а для политического спасения президента Зеленского. Издание отмечает, что обсуждаемый на сегодняшний день план по отправке войск на Украину выглядит «лишь тенью» того, что Киеву обещали год назад, при предыдущей администрации президента Байдена.

«Союзники Украины обязуются развернуть более 10 тыс. военнослужащих, тогда как ранее обсуждалась численность в 100 тыс. человек. Участие Европы выглядит не столько серьезным сдерживающим фактором, сколько политическим спасательным кругом для Зеленского, которому нужно продемонстрировать своему народу некую победу»,— отмечает издание.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal приходит к выводу, что отсутствие у США и Европы единой стратегии по Украине играет на руку России и помогает ей доминировать в конфликте.

«Чего не хватает, говорят многие политики и аналитики, критикующие подход Трампа к миротворчеству, так это согласованной американо-европейской стратегии»,— отмечает The Wall Street Journal, добавляя, что при сохранении нынешних тенденций на фронте через два-три года способность украинских военных обороняться будет исчерпана. Газета также указывает на то, что, несмотря на санкции Запада, экономика России продемонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах.

Пока так и не сумев найти общий язык с президентом Трампом, европейцы не могут договориться и между собой по вопросу о том, как они представляют себе будущее украинское урегулирование. Противоположные подходы по этому вопросу продемонстрировали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Финляндии Александр Стубб.

«Сегодня европейцы элегантно рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины. Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определенного. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон»,— заявил Виктор Орбан, по словам которого Запад де-факто «уже признал существование российской зоны».

«Дискуссия идет только о том, будет ли эта зона состоять из двух, четырех, пяти или шести областей. Но о ее отсутствии уже не идет речи. Российская зона уже создана. Она охватывает примерно 20% территории Украины. Ведется дискуссия о том, в скольких километрах от границы российской зоны должна быть создана демилитаризованная зона: 40 км, 50, 100, 200 км — мы не знаем, это происходит сейчас. Это будет вторая зона»,— отметил он.

Ранее спецпосланник президента Трампа Кит Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля по аналогии с тем, как был разделен Берлин после Второй мировой войны, но без наземных сил США.

В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб категорически отверг возможность повторения на Украине «финского сценария», при котором его страна потеряла 10% своей территории по итогам Второй мировой войны. «Нет. Этого не должно произойти. Украина не должна оказаться в такой же ситуации, как мы после Второй мировой войны. И я уверен, что мы этого не допустим»,— заявил президент Стубб.

Учитывая продолжающийся конфликт Москвы и Киева, а также решимость европейских союзников продолжать играть на обострение, оказывая военную поддержку Киеву и усиливая санкционное давление на Россию, сам Дональд Трамп теряет надежду на быстрое завершение конфликта или встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. «Президент Дональд Трамп все более пессимистично относится к возможности помочь достичь прекращения российско-украинского конфликта в ближайшее время или к возможности личной встречи лидеров двух стран»,— сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных источников в администрации США.

В свою очередь, в Москве продолжают надеяться на дальнейшие контакты с Вашингтоном по Украине. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, саммит на Аляске показал понимание президентом Трампом необходимости добиваться урегулирования кризиса на Украине на основе уважения национальных интересов всех участников конфликта. «Это, кстати сказать очень ярко показали переговоры на Аляске между президентами Путиным и Трампом. Отличие этой администрации и от своих предшественников в период правления Байдена, и от многих европейских так называемых лидеров заключается в том, что они не только готовы слушать. Они готовы слышать, и разговор в Анкоридже показал в том числе и понимание президентом Трампом, его командой необходимости решать все вопросы, включая украинский кризис, на основе уважения законных национальных интересов всех участников, включая в случае с Украиной устранение первопричин возникновения этого кризиса»,— отметил Сергей Лавров, выступая в МГИМО.

Сергей Строкань