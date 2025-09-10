Неестественный отбор
Квалификация к чемпионату мира благоволит футбольной экзотике
Сентябрьское окно, выделенное Международной федерацией футбола (FIFA) под матчи национальных сборных, довело число тех из них, кто обеспечил себе путевку на североамериканский чемпионат мира будущего года, до 18. А если суммировать эту цифру с количеством тех, кто вплотную к путевке приблизился, получится примерно половина от общего состава участников первенства, в котором впервые выступят не 32, а 48 команд. Расширение формата, как и следовало предполагать, поспособствовало и увеличению доли экзотических по футбольным меркам участников. Среди них либо уже оказались, либо вполне могут оказаться сборные некоторых раньше даже не мечтавших о главном турнире стран — таких как Узбекистан, Кабо-Верде и даже Кюрасао с Новой Каледонией.
Главная звезда сборной Кюрасао — ее тренер Дик Адвокат (третий слева), известный в России по работе с «Зенитом» и национальной сборной
Фото: ANP / Getty Images
9 сентября закрылось сентябрьское окно Международной федерации футбола, отведенное под матчи национальных сборных. Отстраненная от состязаний под эгидой FIFA российская команда в эти дни провела две товарищеские встречи (0:0 с иорданцами и 4:1 с катарцами), а большинство остальных играли встречи официальные. Они проходили в рамках квалификации к очередному чемпионату мира.
Летом будущего года его примут США, Канада и Мексика. Но основная особенность турнира заключается не в том, что у него будут сразу три хозяина, а в формате. Он претерпел радикальные изменения по сравнению с тем, что применялся прежде, в том числе на предыдущем первенстве, которое в 2022 году принимал Катар. В североамериканском примут участие не 32, а 48 сборных. Расширение формата вызвало увеличение, иногда довольно существенное, мест в финальной стадии турнира, выделенных для каждой из шести региональных конфедераций, входящих в FIFА. А самым любопытным следствием этого стало повышение шансов попасть на главный футбольный турнир сборных, не относящихся к ведущим в своих регионах, в том числе, по сути, экзотическим по меркам вида.
Процесс квалификации к нынешнему чемпионату мира очень плохо «синхронизирован». Например, в южноамериканской зоне CONMEBOL сентябрьскими матчами она завершилась. В некоторых отборочная кампания в разгаре. А в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), в которой распределяется наибольшее количество мест в финальной стадии турнира — 16,— фактически на стартовом отрезке (см. справку). Но уже очевидно, что среди обладателей путевок доля футбольной «экзотики» будет как никогда велика. Сборные, подходящие под такое определение, есть и среди 15, уже добывших путевки и присоединившихся к хозяевам турнира, освобожденным от отбора, и среди тех, которые получили абсолютно реальные шансы добыть их в ближайшее время или чуть позже.
В этом смысле Южная Америка может оказаться исключением. В ее квалификации, строго говоря, не случилось ничего по-настоящему интересного, кроме разве что кувырканий второго наряду с действующими обладателями чемпионского титула аргентинцами регионального гиганта — бразильцев. Но в итоге все для них завершилось благополучно — пятым местом при шести, дающих «прямые» путевки. Относительной сенсацией можно считать разве что прыжок «на флажке» — как раз благодаря выигрышу со счетом 1:0 у бразильцев — на седьмое место сборной Боливии. Когда-то заметная, она в течение нескольких десятилетий не добивалась никаких успехов, а на чемпионате мира в последний раз сыграла в 1994 года. Чтобы вернуться на него после такого перерыва, боливийцам нужно будет весной преодолеть дополнительный барьер в виде интерзонального play-off. Но на нем у них будут соперники послабее, чем в Южной Америке.
В остальных зонах сюрпризов немало. В азиатской еще продолжающуюся финальными этапами квалификацию успели уверенно проскочить сразу две сборные, которых на чемпионатах мира никогда не было. Одна — это та самая иорданская, которая на прошлой неделе сыграла тоскливый матч с россиянами в Москве, вторая — узбекская, у которой, когда она будет рубиться на североамериканских стадионах, наверняка найдутся поклонники в России. Дело в том, что два ведущих футболиста этой команды — форвард Эльдор Шомуродов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев, представляющие турецкий «Истанбул»,— до высокого уровня дозрели в отечественном чемпионате, уехав из него за рубеж. Шомуродов покинул «Ростов» в 2020 году, а Файзуллаев ЦСКА — этим летом.
В завершающейся африканской квалификации все внимание приковала группа D.
В ней за два тура до финиша на верхушке таблицы, на строчке, гарантирующей поездку на мировое первенство, оказалась сборная Кабо-Верде, с футбольными достижениями, хотя бы скромнейшими, никогда не ассоциировавшаяся. В двух оставшихся турах, чтобы не упустить путевку, команде небольшого островного государства, в которой центр полузащиты закрывает Кевин Ленини из «Краснодара», нужно взять одно очко — задача несложная.
В зоне Океании, покинутой на заре века ее перебравшимся в Азию безусловным флагманом — сборной Австралии, разыгрывалась всего одна «прямая» путевка на мировое первенство. И она досталась слишком выделяющейся в регионе по мощи новозеландской команде. Но через интерзональный play-off еще может проскочить на турнир ее оппонент по финальному матчу. А это — команда Новой Каледонии, которая располагается на 152-й позиции в текущем рейтинге FIFA и основа которой скроена из игроков полулюбительских французских клубов.
Но самым шикарным подарком реформа формата была для зоны CONCACAF. Она объединяет команды Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, а ее лидеры — это, собственно, три хозяйки чемпионата мира. FIFA, несмотря на то что все они и так будут на нем играть, щедро предоставила тем, кому отбор преодолевать приходится, аж три «прямые» путевки плюс возможность побороться еще за две в play-off. Сейчас идет решающий этап квалификации, в котором гарантия попадания на мировое первенство — это первое место в группе, а второе может сохранить перспективы просочиться на него. Так вот, в авангарде своих групп после двух туров — сборные Суринама и совсем крошечного Кюрасао, от которых топовые футбольные состязания были примерно так же далеки, как от спортсменов с островов Тихого океана. Правда, это наблюдение не касается конкретного ключевого персонажа одного из этих выскочек. Наставник сборной Кюрасао — знаменитый Дик Адвокат, в богатой биографии которого был и петербургский «Зенит» с российской национальной командой.