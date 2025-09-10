Неестественный отбор

Сентябрьское окно, выделенное Международной федерацией футбола (FIFA) под матчи национальных сборных, довело число тех из них, кто обеспечил себе путевку на североамериканский чемпионат мира будущего года, до 18. А если суммировать эту цифру с количеством тех, кто вплотную к путевке приблизился, получится примерно половина от общего состава участников первенства, в котором впервые выступят не 32, а 48 команд. Расширение формата, как и следовало предполагать, поспособствовало и увеличению доли экзотических по футбольным меркам участников. Среди них либо уже оказались, либо вполне могут оказаться сборные некоторых раньше даже не мечтавших о главном турнире стран — таких как Узбекистан, Кабо-Верде и даже Кюрасао с Новой Каледонией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная звезда сборной Кюрасао — ее тренер Дик Адвокат (третий слева), известный в России по работе с «Зенитом» и национальной сборной

9 сентября закрылось сентябрьское окно Международной федерации футбола, отведенное под матчи национальных сборных. Отстраненная от состязаний под эгидой FIFA российская команда в эти дни провела две товарищеские встречи (0:0 с иорданцами и 4:1 с катарцами), а большинство остальных играли встречи официальные. Они проходили в рамках квалификации к очередному чемпионату мира.

Летом будущего года его примут США, Канада и Мексика. Но основная особенность турнира заключается не в том, что у него будут сразу три хозяина, а в формате. Он претерпел радикальные изменения по сравнению с тем, что применялся прежде, в том числе на предыдущем первенстве, которое в 2022 году принимал Катар. В североамериканском примут участие не 32, а 48 сборных. Расширение формата вызвало увеличение, иногда довольно существенное, мест в финальной стадии турнира, выделенных для каждой из шести региональных конфедераций, входящих в FIFА. А самым любопытным следствием этого стало повышение шансов попасть на главный футбольный турнир сборных, не относящихся к ведущим в своих регионах, в том числе, по сути, экзотическим по меркам вида.

Процесс квалификации к нынешнему чемпионату мира очень плохо «синхронизирован». Например, в южноамериканской зоне CONMEBOL сентябрьскими матчами она завершилась. В некоторых отборочная кампания в разгаре. А в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), в которой распределяется наибольшее количество мест в финальной стадии турнира — 16,— фактически на стартовом отрезке (см. справку). Но уже очевидно, что среди обладателей путевок доля футбольной «экзотики» будет как никогда велика. Сборные, подходящие под такое определение, есть и среди 15, уже добывших путевки и присоединившихся к хозяевам турнира, освобожденным от отбора, и среди тех, которые получили абсолютно реальные шансы добыть их в ближайшее время или чуть позже.

В этом смысле Южная Америка может оказаться исключением. В ее квалификации, строго говоря, не случилось ничего по-настоящему интересного, кроме разве что кувырканий второго наряду с действующими обладателями чемпионского титула аргентинцами регионального гиганта — бразильцев. Но в итоге все для них завершилось благополучно — пятым местом при шести, дающих «прямые» путевки. Относительной сенсацией можно считать разве что прыжок «на флажке» — как раз благодаря выигрышу со счетом 1:0 у бразильцев — на седьмое место сборной Боливии. Когда-то заметная, она в течение нескольких десятилетий не добивалась никаких успехов, а на чемпионате мира в последний раз сыграла в 1994 года. Чтобы вернуться на него после такого перерыва, боливийцам нужно будет весной преодолеть дополнительный барьер в виде интерзонального play-off. Но на нем у них будут соперники послабее, чем в Южной Америке.

В остальных зонах сюрпризов немало. В азиатской еще продолжающуюся финальными этапами квалификацию успели уверенно проскочить сразу две сборные, которых на чемпионатах мира никогда не было. Одна — это та самая иорданская, которая на прошлой неделе сыграла тоскливый матч с россиянами в Москве, вторая — узбекская, у которой, когда она будет рубиться на североамериканских стадионах, наверняка найдутся поклонники в России. Дело в том, что два ведущих футболиста этой команды — форвард Эльдор Шомуродов и полузащитник Аббосбек Файзуллаев, представляющие турецкий «Истанбул»,— до высокого уровня дозрели в отечественном чемпионате, уехав из него за рубеж. Шомуродов покинул «Ростов» в 2020 году, а Файзуллаев ЦСКА — этим летом.

В завершающейся африканской квалификации все внимание приковала группа D.

В ней за два тура до финиша на верхушке таблицы, на строчке, гарантирующей поездку на мировое первенство, оказалась сборная Кабо-Верде, с футбольными достижениями, хотя бы скромнейшими, никогда не ассоциировавшаяся. В двух оставшихся турах, чтобы не упустить путевку, команде небольшого островного государства, в которой центр полузащиты закрывает Кевин Ленини из «Краснодара», нужно взять одно очко — задача несложная.

В зоне Океании, покинутой на заре века ее перебравшимся в Азию безусловным флагманом — сборной Австралии, разыгрывалась всего одна «прямая» путевка на мировое первенство. И она досталась слишком выделяющейся в регионе по мощи новозеландской команде. Но через интерзональный play-off еще может проскочить на турнир ее оппонент по финальному матчу. А это — команда Новой Каледонии, которая располагается на 152-й позиции в текущем рейтинге FIFA и основа которой скроена из игроков полулюбительских французских клубов.

Но самым шикарным подарком реформа формата была для зоны CONCACAF. Она объединяет команды Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, а ее лидеры — это, собственно, три хозяйки чемпионата мира. FIFA, несмотря на то что все они и так будут на нем играть, щедро предоставила тем, кому отбор преодолевать приходится, аж три «прямые» путевки плюс возможность побороться еще за две в play-off. Сейчас идет решающий этап квалификации, в котором гарантия попадания на мировое первенство — это первое место в группе, а второе может сохранить перспективы просочиться на него. Так вот, в авангарде своих групп после двух туров — сборные Суринама и совсем крошечного Кюрасао, от которых топовые футбольные состязания были примерно так же далеки, как от спортсменов с островов Тихого океана. Правда, это наблюдение не касается конкретного ключевого персонажа одного из этих выскочек. Наставник сборной Кюрасао — знаменитый Дик Адвокат, в богатой биографии которого был и петербургский «Зенит» с российской национальной командой.

Алексей Доспехов