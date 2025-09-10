Квалификация чемпионата мира-2026

Зона UEFA (Европа)

Количество путевок: 16

В европейской зоне квалификация формально открылась в марте, однако, по сути, находится на стартовом отрезке: многие команды сыграли всего по два матча. Участники отбора разбиты на 12 групп. Победители получают прямые путевки на чемпионат мира, те, кто занял вторые места, а также четыре лучшие команды в рейтинге Лиги наций разыграют еще четыре в мини-турнирах из полуфиналов и финала в марте.

Зона CONMEBOL (Южная Америка)

Количество путевок: 6+1

Южноамериканская квалификация завершилась в рамках сентябрьского окна. Путевки завоевали занявшие шесть первых мест в рамках отборочного турнира с участием десяти команд региона сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая. Финишировавшие седьмыми боливийцы будут бороться за право выступить на чемпионате мира в марте в межзональном play-off. В него также уже попал финалист квалификации в Океании — команда Новой Каледонии. К этим сборным добавятся два представителя CONCACAF и по одному представителю африканской и азиатской зон. Фактически речь идет о двух мини-турнирах. В каждом выступят по три сборные, расставленные по рейтингу FIFA. Лидер по рейтингу в тройке напрямую попадает в решающий матч турнира. Две другие команды встретятся друг с другом, определяя его соперника.

Зона AFC (Азия)

Количество путевок: 8+1

Азиатская конфедерация применяет многоступенчатый, из пяти раундов, отбор. По итогам первых трех определились шесть обладателей путевок на чемпионат мира — сборные Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Японии и Австралии. В четвертом раунде столько же команд, финишировавших в группах вслед за ними, разбиты на две тройки (в одной команды Катара, ОАЭ и Омана, в другой — Саудовской Аравии, Ирака и Индонезии). Победители турниров в них выйдут на мировое первенство. Сборные, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в интерзональном play-off.

Зона CAF (Африка)

Количество путевок: 9+1

В африканском отборе два этапа. До завершения первого, основного, участникам осталось провести по два матча в рамках турниров в девяти группах. Их победители попадают на чемпионат мира. Уже обеспечили себе первые места две сборные — Марокко и Туниса. Из девяти команд, финишировавших вторыми, будут отобраны четыре с лучшими показателями. Они проведут мини-турнир из полуфиналов и финала за путевку в межзональный play-off.

Зона OFC (Океания)

Количество путевок: 1+1

Квалификация завершена. Сборная Новой Зеландии гарантировала участие в чемпионате мира. Сборная Новой Каледонии выступит в межзональном play-off.

Зона CONCACAF (Северная и Центральная Америка, страны Карибского бассейна)

Количество путевок: 3+3 (хозяева чемпионата мира — сборные США, Канады и Мексики — получили право выступить на турнире без отбора)

Квалификация из трех этапов дошла до заключительного. На нем 12 команд разбиты на три группы. Победители получат прямые путевки на чемпионат мира. Из сборных, занявших вторые места, будут отобраны два участника межзонального play-off с лучшими показателями.