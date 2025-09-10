Бакальчук назначен исполнительным директором операционной «дочки» «М.Видео»

Предприниматель Владислав Бакальчук занял пост главного исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». Такие сведения отражены в данных ЕГРЮЛ.

В конце августа пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо» объявила, что господин Бакальчук займется цифровой трансформацией компании. Гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ отмечал, что компания проходит масштабную модернизацию и рассчитывает на экспертизу бизнесмена, чтобы внедрить новые цифровые решения.

Подробнее — в материале «Ъ» «"М.Видео-Эльдорадо" настроилась на перезагрузку».