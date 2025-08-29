«М.Видео-Эльдорадо» настроилась на перезагрузку

Бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо». Гендиректор компании Феликс Либ заявил, что ритейлер проходит масштабную модернизацию и рассчитывает на экспертизу бизнесмена, чтобы внедрить новые цифровые решения. Сам Бакальчук отметил, что его опыт повысит эффективность внутренних бизнес-процессов. Исторически «М.Видео-Эльдорадо» сложилась как розничная офлайн-сеть, отмечают аналитики. Однако теперь компания намерена стать цифровой экосистемой и повысить онлайн-продажи, следует из пресс-релиза ритейлера.

В последнее время компания испытывала трудности с бизнес-стратегией, поэтому руководство решилось на радикальные перемены, считает IT-эксперт и бывший обозреватель отдела «Высокие технологии» журнала Forbes Дмитрий Филонов: «Насколько я помню, у них сменился владелец, в 2025 году появились новые акционеры в "М.Видео", которые влили в компанию порядка 30 млрд руб. Сейчас меняется все внутри, чтобы как-то воскресить компанию.

Бакальчука позвали, чтобы он привносил технологии. Во многом он занимался этим в Wildberries, сейчас будет делать это в "М.Видео". Вместе с ним пришли десять экспертов, то есть он будет не один, это целая экспертная группа, которая поможет воскрешать компанию. Им не победить Ozon, но как минимум они могут поправить финансовое положение, потому что в последнее время у них было все так себе. Мне кажется, что шансы вполне есть».

По словам гендиректора «М.Видео-Эльдорадо» Феликса Либа, компания готова к построению эффективной бизнес-модели в новых условиях рынка. Поэтому ритейлеру понадобилась экспертиза Бакальчука, уверен основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев: «У "М.Видео" очень сильные позиции в близости к конечному потребителю в части тех товаров, которые обычно раньше не заказывали через интернет. Это крупная бытовая техника.

В принципе есть все предпосылки для того, чтобы "М.Видео" стала цифровой платформой, если основатели, собственники и топ-менеджмент зададутся этой целью. Я не вижу причин, почему они не смогут этого сделать. Но, конечно, есть множество факторов, и лидер, который имеет за плечами богатый опыт, может на ситуацию повлиять, но я думаю, что эта должна быть синергия со всеми заинтересованными лицами. Это будет непросто с точки зрения улучшения каких-то показателей в плане автоматизации бизнеса, потому что разветвленная структура по всей территории России имеет свои сложности, которые быстро не исправить, но это возможно».

Впрочем, причины перехода Бакальчука в «М.Видео-Эльдорадо» могут оказаться весьма прозаичными, считает IT-эксперт Филипп Кулин: «Удачно продал себя товарищ, причем совершенно неважно, разбирается он в этом или нет. Довольно интересно, что большинство компаний BigTech где-то в вакууме всегда вращались и очень редко пересекались с айтишниками. Wildberries где-то там сам по себе существует. С "М.Видео" тоже непонятно. Здесь может быть очень простая история: у них какой-нибудь затык с процессами, например, и тут вдруг известный хорошо продающий себя персонаж появляется, может быть, даже с хорошей экспертизой.

Это совершенно может не означать связок каких-то с другими событиями, просто у них есть какие-то проблемы, и тут Бакальчук оказался им полезен».

Бакальчук в своем обращении заявил, что его судебные споры с Wildberries, который принадлежит его бывшей супруге Татьяне Ким, продолжаются. В начале июля компания бизнесмена «ВБ Девелопмент» подала к маркетплейсу иск почти на 10 млрд руб.

