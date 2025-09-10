Хвостохранилище и завод «Гидрометаллурга» в Нальчике продают за 1,2 млрд рублей
АО «Гидрометаллург» из Нальчика выставит на торги имущество общей стоимостью более 1,2 млрд руб. Аукцион пройдёт 15 октября 2025 года на Всероссийской электронной торговой площадке. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На продажу выставлены три лота. Первый включает хвостохранилище с пульповодом площадью почти 159 тыс. кв. м, земельный участок в 156 тыс. кв. м и скважину для отбора проб. Стартовая цена составляет 293 млн руб.
Второй лот — автомобиль Toyota Camry стоимостью 857 тыс. руб. Третий объединяет 57 объектов недвижимости, 29 сооружений и 1530 единиц оборудования и техники общей стоимостью почти 912 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Гидрометаллург» зарегистрировано в 1993 году в городе Нальчик (КБР). Компания занимается деятельностью по складированию и хранению. Уставный капитал общества — 205 тыс. руб.
Часть активов находится в залоге у АО «Росэксимбанк». Все имущество расположено в Нальчике на улице Головко, 105. Организатор торгов предупреждает о возможной разукомплектации имущества.
Цены определены на основании оценки АО ЦИК. Шаг аукциона составит 5% от начальной стоимости каждого лота. НДС не предусмотрен из-за отсутствия налогооблагаемой базы.
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал АО «Гидрометаллург» банкротом в августе 2024 года. Решение принято по заявлению ПАО Сбербанк. Банк также просил включить в реестр требований кредиторов задолженность компании в размере 240 млн руб.
Хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых.