«Яндекс Маркет» стал помечать оригинальную технику

«Яндекс Маркет» вводит отметку «оригинал» для нескольких категорий товаров. Помечать будут бытовую технику, электронику, авто- и спортивные товары, продукты питания и бытовой химии. Эта отметка означает наличие нужных документов у продавца, сообщили «РИА Новости» в компании.

Чтобы получить значок, продавцу надо предоставить документы, подтверждающие подлинность товара — к примеру, договор о поставке. После введения значка «оригинал» в категории одежды, обуви и аксессуарах количество жалоб на подделки снизилось на 37%, а в товарах для дома — на 25%, рассказали в маркетплейсе.

В «Яндекс Маркете» добавили, что проверки начинают на этапе регистрации продавца на площадке. Автоматические системы регулярно анализируют ассортимент и цены, а в случае «гипотезы о подозрительных товарах» сервис запускает углубленную проверку.

Согласно июньскому исследованию Института государственного и муниципального управления ВШЭ, почти каждый десятый товар в России — контрафакт. В частности, в категории автозапчастей доля нелегальной продукции составила выше 40%. Одежда и спортивные товары примерно на четверть являются контрафактом. В сегментах продуктов, игрушек, кормов для животных, смартфонов и компьютеров «серая» продукция составляет около 10%.

