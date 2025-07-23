Подделки набирают обороты

Китайские селлеры стали активно подделывать российские бренды запчастей и автоаксессуаров. Как пишут «Известия», в первом квартале объемы контрафакта выросли более чем на 20%, хотя еще год назад такие случаи были единичными. Основным местом сбыта подобной продукции становятся маркетплейсы, говорят собеседники “Ъ FM”. На площадках возникают клоны магазинов отечественных компаний, которые повторяют не только дизайн и названия товарных марок, но и оформление легального поставщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Бизнес-модель таких продавцов строится преимущественно вокруг продажи расходников по существенно более низким ценам, пояснил заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто», член правления Союза автосервисов Илья Плисов: «Это касается любых популярных брендов, которые продаются каким-то массовым объемом: фильтры, колодки, диски, запчасти для ТО. При этом внутри этой группы выгодно подделывать продукцию тех марок, которые наиболее узнаваемы.

Что касается комплектующих для автомобилей Lada, то, учитывая, что у нас по-прежнему максимальное количество таких машин, производить что-то для них потенциально интересно. Экономика такие вещи позволяет, можно выпустить что-то и в Китае, лишь бы это были большие объемы одного типа товара, например, полконтейнера шаровых опор, вторая половина — фильтров. Самая большая проблема тех, кто занимается таким бизнесом, найти товар, который можно один раз повторить, а затем в большом количестве выпускать. И как раз запчасти автомобилей АвтоВАЗа этому запросу соответствуют.

В целом есть такое ощущение, что можно было бы уже поставить параллельный импорт любой такой запчасти на паузу, и все должно встать на свои места.

Потому что такой контрафактщик должен на границе предъявить сертификат качества, который получала нормальная компания, производящая оригинальный товар».

Собеседники “Ъ FM” обращают внимание, что китайские селлеры зачастую не только продают продукцию с сомнительными сертификатами, но и пользуются чужими карточками товаров, включая описание и фото. Магазины-«близнецы» нередко блокируются по требованию правообладателя, но страдает репутация российских производителей. При этом китайские копии наводнили не только рынок подделок деталей АвтоВАЗа, отметил генеральный директор управляющей компании сети автомаркетов и сервисов «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Количество подделок действительно увеличивается. С этим никто ничего не может сделать. Маркетплейсы вообще не борются с этим, им это невыгодно.

И это ломает рынок оригинальных запчастей, потому что их производители заведомо не могут обеспечить аналогичную цену. Если говорить про российские бренды, то для автомобилей Lada всегда был достаточно широкий выбор. Кроме того, речь идет о комплектующих для конвейерных линий. Это связано с тем, что оригинальный товар все-таки достаточно сложно и дорого ввозить, его невозможно нигде достать, кроме как у официальных дилеров, но по каким-то более или менее "белым" каналам.

Чтобы бороться за рынок, в том числе маркетплейсов, и занимать топовые позиции, по сути, цена нужна. Самое легкое, что можно сделать, — это обратиться к нашим китайским друзьям и попросить у них, условно, оригинальные запчасти, назовем это так. В принципе они очень легко делают это. Конечно, там может быть разное качество. Но крупные заводы обычно не соглашаются производить подделки».

Онлайн-площадки выбирают товары с более выгодным для покупателя ценовым предложением и поднимают их в выдаче. В результате магазин с оригинальной продукцией оказывается ниже в рейтинге. Крупные бренды отслеживают появление контрафакта как офлайн, так и на маркетплейсах, но противостоять этому получается не всегда, поделился представитель производителя японских моторных масел Tamashi Алексей Качурин. По его словам, встречаются и копии российских марок: «Статистики на самом деле нет. На Wildberries и Ozon можно купить абсолютно любые масла.

Очень сложно определить, оригинал это или фальсификат. Контрольную закупку на таких площадках никто не делает.

Выявить, какую продукцию больше подделывают, а какую — меньше, тоже невозможно. Мы за этим следим, каждому своему дистрибутору выдаем сертификаты. Каждый из партнеров публикует это в своих карточках товаров. Конечно, все это ничего не гарантирует, мы просто вручную выверяем, чтобы там не было "левых" поставщиков. Тенденция — распространение подделок, имитирующих оформление российских брендов. Такие масла могут не вызывать сомнений при взгляде на упаковку, есть, например, надписи на русском языке. А по факту внутри оказывается продукт, не совсем отвечающий требованиям по вязкости, составу, содержанию присадок. Подделки же, особенно замаскированные под отечественные бренды, увеличивают износ, растет перегрев. При этом фальсификат продается зачастую по заниженной цене и остается пока еще в свободной продаже».

Между тем Госдума во втором и третьем чтении приняла правительственный закон о регулировании платформенной экономики. Он вступит в силу с 1 октября 2026 года. Из первоначальной версии законопроекта большая часть предложений по борьбе с контрафактом до голосования не дошла.

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Станислав Крючков