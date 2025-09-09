ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов за сутки, есть двое пострадавших

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области как минимум 41 боеприпас и 76 БПЛА. В результате атак пострадали двое мирных жителей, повреждены 13 частных домов и шесть транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе села Бочковка, Красный Октябрь и Щетиновка, хутора Валковский и Церковный подверглись атакам семи беспилотников, из них три уничтожены. Последствий нет.

В Борисовском районе по селам Березовка и хутору Басов выпустили два БПЛА. В селе Березовка поврежден легковой автомобиль. Сегодня утром скончался мирный житель, получивший тяжелые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа.

В Валуйском округе села Долгое, Казинка, Колосково и хутор Леоновка атакованы семью дронами, из них ликвидированы четыре. В селе Долгое пострадали частный дом и хозпостройка, на хуторе Леоновка — частный дом.

Над Вейделевским районом подавлены и сбиты два беспилотника самолетного типа. Последствий не зафиксировано.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая подверглись шести обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам восьми беспилотников, два из которых уничтожены системой ПВО. В селе Дунайка получили разрушения линии электропередачи и здание предприятия, в селе Новостроевка-Первая — коммерческий объект, легковой автомобиль, единица сельхозтехники, а также ангар.

Над Губкинским округом системой ликвидированы два дрона. Без последствий.

Над Красногвардейским районом уничтожен один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Графовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпустили 23 боеприпаса, а также 18 беспилотников, из них семь уничтожены. В селе Репяховка пострадал частный дом.

В поселке Прохоровка из-за удара БПЛА по территории нефтебазы возникло возгорание, которое потушили техникой МЧС и пожарными поездами. Повреждены резервуары.

В Ракитянском районе в селе Солдатское после атаки БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля — огонь ликвидирован пожарным расчетом. Также получило разрушения еще одно транспортное средство.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и совершены атаки 28 беспилотников, 21 из которых ликвидирован. В селе Новая Таволжанка в результате удара БПЛА по стоянке предприятия ранен мирный житель. Он отпущен на амбулаторное лечение. Из-за обстрела населенного пункта пострадавший, получивший баротравму, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Он также продолжает лечение дома. В селе повреждены трактор и два грузовых автомобиля, пять частных домов, четыре надворные постройки и газовая труба, в селе Муром — хозяйственная постройка, пять частных домов и автомобильный прицеп. Сегодня ночью в Новой Таволжанке после сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен частный дом.

Три человека погибли и еще пятеро пострадали из-за ударов ВСУ по Белгородской области за выходные.

Кабира Гасанова