Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов за сутки, есть двое пострадавших

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области как минимум 41 боеприпас и 76 БПЛА. В результате атак пострадали двое мирных жителей, повреждены 13 частных домов и шесть транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

  • В Белгородском районе села Бочковка, Красный Октябрь и Щетиновка, хутора Валковский и Церковный подверглись атакам семи беспилотников, из них три уничтожены. Последствий нет.
  • В Борисовском районе по селам Березовка и хутору Басов выпустили два БПЛА. В селе Березовка поврежден легковой автомобиль. Сегодня утром скончался мирный житель, получивший тяжелые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа.
  • В Валуйском округе села Долгое, Казинка, Колосково и хутор Леоновка атакованы семью дронами, из них ликвидированы четыре. В селе Долгое пострадали частный дом и хозпостройка, на хуторе Леоновка — частный дом.
  • Над Вейделевским районом подавлены и сбиты два беспилотника самолетного типа. Последствий не зафиксировано.
  • В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая подверглись шести обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам восьми беспилотников, два из которых уничтожены системой ПВО. В селе Дунайка получили разрушения линии электропередачи и здание предприятия, в селе Новостроевка-Первая — коммерческий объект, легковой автомобиль, единица сельхозтехники, а также ангар.
  • Над Губкинским округом системой ликвидированы два дрона. Без последствий.
  • Над Красногвардейским районом уничтожен один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.
  • В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Графовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпустили 23 боеприпаса, а также 18 беспилотников, из них семь уничтожены. В селе Репяховка пострадал частный дом.
  • В поселке Прохоровка из-за удара БПЛА по территории нефтебазы возникло возгорание, которое потушили техникой МЧС и пожарными поездами. Повреждены резервуары.
  • В Ракитянском районе в селе Солдатское после атаки БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля — огонь ликвидирован пожарным расчетом. Также получило разрушения еще одно транспортное средство.
  • В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и совершены атаки 28 беспилотников, 21 из которых ликвидирован. В селе Новая Таволжанка в результате удара БПЛА по стоянке предприятия ранен мирный житель. Он отпущен на амбулаторное лечение. Из-за обстрела населенного пункта пострадавший, получивший баротравму, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Он также продолжает лечение дома. В селе повреждены трактор и два грузовых автомобиля, пять частных домов, четыре надворные постройки и газовая труба, в селе Муром — хозяйственная постройка, пять частных домов и автомобильный прицеп. Сегодня ночью в Новой Таволжанке после сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен частный дом.

Три человека погибли и еще пятеро пострадали из-за ударов ВСУ по Белгородской области за выходные.

Кабира Гасанова