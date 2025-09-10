Глава МИД Бельгии Прево выступил против конфискации замороженных активов России

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что страна не рассматривает идею конфискации замороженных российских активов. Министр назвал такой шаг крайне рискованным, так как для этого нет никаких правовых оснований.

«Это также может вызвать опасения у всех других стран мира, имеющих суверенные активы в Европе, что эти активы также могут оказаться под угрозой конфискации в будущем по политическим причинам»,— сказал господин Прево газете Financial Times. По его оценкам, конфискация активов может подорвать доверие к евро как к валюте и вызвать обвал европейских финансовых рынков.

В 2022 году государства ЕС и другие страны Запада заморозили активы Москвы за рубежом общей стоимостью €190 млрд. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Прибыль от этих активов направляется на погашение кредита в размере $50 млрд, который страны G7 предоставили Украине. Прибыль генерируется за счет активов, по которым наступает срок погашения и которые невозможно выплатить России. Некоторые европейские страны выступают за конфискацию активов с целью извлечения из них максимальной прибыли.

Глава бельгийского МИДа призвал сохранить российские активы в качестве рычага воздействия на переговорный процесс Москвы и Киева. Это будет гарантировать, что средства пойдут на восстановление Украины после завершения конфликта, добавил он. При этом Максим Прево допустил, что Бельгия может поддержать изменение порядка обращения с активами, если страны ЕС разделят правовые риски.