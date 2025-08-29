Euractiv узнал о намерении ЕС ужесточить меры в новом пакете санкций против РФ

Страны Европейского союза обсуждают ужесточение мер против России в 19-м пакете санкций из-за удара по Киеву. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на внутреннюю документацию.

Главными мерами по усилению давления на Россию станет ужесточение санкций против «теневого флота» — экосистемы, которая якобы позволяет стране экспортировать нефть в обход запретов. Кроме того, планируется ввести новые ограничения на прямой экспорт нефти из РФ.

В публикации отмечается, что новые меры также могут быть направлены против компаний из Индии и Китая, в том числе из-за растущего давления на Евросоюз со стороны США.

Кроме того, Еврокомиссия готовит несколько вариантов перехода к конфискации замороженных российских активов. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что конфискация около €300 млрд замороженных средств Центробанка России поможет финансировать поддержку и восстановление Украины, пишет издание.

Против инициативы выступили Франция, Германия и Бельгия — представители стран считают, что арест активов подорвет доверие к евро как к резервной валюте. Евросоюз рассчитывает закончить работу над 19-м пакетом санкций к сентябрю.