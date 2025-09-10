Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
РСТ: россияне не отказываются от поездок в Непал из-за протестов

Несмотря на массовые беспорядки в Катманду, российские туристы пока не отказываются от поездок в эту страну, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Эксперты РСТ подчеркнули, что сентябрь традиционно считается низким туристическим сезоном для Непала, и туристов из России в стране немного.

«Оживление спроса ожидается в конце октября - начале ноября, — добавили в союзе. — На этот период отказов от поездок нет».

В Ассоциации туроператоров России накануне заявили, что в Непале на данный момент находятся не более 400 туристов из России. В посольстве РФ указывали, что данных о пострадавших во время беспорядков россиянах нет.

«Революция поколения Z» в Непале. Главное

8 сентября в столице Непала Катманду и ряде других городов начались массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек. Поводом для демонстраций стало решение непальского правительства заблокировать соцсети и мессенджеры, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий страны. Среди заблокированных сервисов — Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn.

Протестующие в Непале

Протестующие в Непале

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие в Непале

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Что произошло

  • 8 сентября тысячи протестующих собрались у здания парламента в Катманду на акцию «Революция поколения Z», чтобы выразить несогласие с блокировкой соцсетей.
  • Полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Тем не менее протестующим удалось прорваться через баррикады и ворваться в здание парламента. По информации Associated Press, полиция укрылась в здании парламента и открыла огонь по демонстрантам.
  • По последним данным, в результате протестов погибли по меньшей мере 22 человека, около 500 пострадали.
  • Представитель правительства Непала объявил о разворачивании войск для подавления протестов. В нескольких районах Катманду ввели бессрочный комендантский час.

Какие меры приняты

  • 9 сентября после сообщений о гибели в ходе протестов по меньшей мере 19 человек непальское правительство отменило блокировку социальных сетей.
  • India Today со ссылкой на источники пишет, что Шарма Оли обратился к командующему армией Непала генералу Ашоку Раджу Сиделу и попросил его взять на себя ответственность за ситуацию. По данным издания, генерал ответил, что армия сможет стабилизировать ситуацию, только если Шарма Оли покинет пост.
  • Премьер-министр Непала Шарма Оли, а также министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель и министр спорта и молодежи Теджу Лал подали в отставку.
  • Президент Непала Рам Чандра Паудель принял отставку премьер-министра.
  • Вслед за премьер-министром в отставку подал президента Непала. Однако позднее офис президента опроверг информацию о его отставке.
  • Участники протестов потребовали назначить исполняющим обязанности премьер-министра страны мэра Катманду Балендру Шаха.
  • Президент Непала 9 сентября встретится с представителями всех партий и делегацией движения, инициировавшего протесты в Катманду, сообщает телеканал Times Now.
  • Армия Непала пригрозила протестующим вывести на улицы военных, если к 22:00 по местному времени (19:15 мск) не прекратятся беспорядки.

Действия протестующих

  • Протестующие подожгли здание Верховного суда.
  • Протестующие подожгли аэропорт Бхайрахавы, сообщает Kathmandu Post.
  • Протестующие начали поджигать резиденции высокопоставленных чиновников. По информации местного портала Khabarhub, демонстранты подожгли дом экс-премьера Непала Джаны Натха Кханала и заперли внутри жену политика. Женщина позднее скончалась в больнице, пишет издание.
  • Демонстранты подожгли правительственный дворец. В здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьер-министра. Все важные документы сгорели, сообщает местный портал Оnline Кhabar.
  • Ушедший с поста премьер Шарма Оли, лидер правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба и его жена подверглись нападению протестующих. Демонстранты избили министра финансов Непала Прасада Пауделя.
  • Насилие и поджоги начались на границе Непала с Индией, все пограничные пункты пропуска закрыты, сообщает India Today.
  • Индия ввела режим повышенной готовности из-за протестов в Непале.

Россияне в Непале

  • В Непале находятся не более 400 российских туристов, сообщает АТОР.
  • Посольство РФ в Непале призвало находящихся в стране россиян не выходить на улицу.
  • Россияне в беспорядках не пострадали, уточнили в МИД РФ. Ведомство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Непал в ближайшее время.

Эрдни Кагалтынов, Анна Токарева

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

