РСТ: россияне не отказываются от поездок в Непал из-за протестов

Несмотря на массовые беспорядки в Катманду, российские туристы пока не отказываются от поездок в эту страну, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Эксперты РСТ подчеркнули, что сентябрь традиционно считается низким туристическим сезоном для Непала, и туристов из России в стране немного.

«Оживление спроса ожидается в конце октября - начале ноября, — добавили в союзе. — На этот период отказов от поездок нет».

В Ассоциации туроператоров России накануне заявили, что в Непале на данный момент находятся не более 400 туристов из России. В посольстве РФ указывали, что данных о пострадавших во время беспорядков россиянах нет.