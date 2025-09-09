Российские туристы не пострадали во время беспорядков в Катманду

Граждане России не пострадали во время массовых беспорядков в Катманду. Об этом сообщили в посольстве РФ в Непале. Дипломаты поддерживают контакт с местными властями и медиками.

Третий секретарь посольства Александр Ивашев отметил, что ситуация для российских туристов остается стабильной. «Российским туристам на данный момент ничего не угрожает», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Он сообщил, что некоторые сограждане из-за проблем с транспортом пока не могут выехать в непальскую столицу из отдаленных районов, где занимались «горными активностями, треккингом, хайкингом». «По нашим рекомендациям они остаются там до нормализации обстановки», — добавил он.