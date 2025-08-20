ТАСС: бывший курский губернатор Смирнов признал вину в хищениях

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бывшие чиновники находятся под стражей в Москве с конца апреля этого года. Следственный департамент МВД предъявил им обвинение в хищении 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). После задержания Алексей Смирнов и Алексей Дедов не признавали вину. Теперь, по данным ТАСС, они признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело Алексея Смирнова и Алексея Дедова является частью масштабного расследования о хищениях при строительстве линий обороны. По нему ранее были задержаны топ-менеджеры Корпорации развития Владимир Лукин и Игорь Грабин, пять предпринимателей — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, учредитель ООО «Сиэми» Виталий Синьговский, владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, а также бенефициар и руководитель ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков. Чиновникам изначально следствие вменяло в вину злоупотребление полномочиями из-за необоснованного повторного авансирования контракта на 173 млн руб. (ст. 285 УК РФ), а бизнесменам — мошенничество и растрату на общую сумму свыше 120 млн руб. (ст. 159 и 160 УК РФ).

В начале июля в Подмосковье покончил жизнь самоубийством предшественник Алексея Смирнова на посту губернатора Курской области Роман Старовойт, занимавший в последнее время пост министра транспорта. По данным «Ъ», сотрудничавшие со следствием фигуранты дали показания о том, что экс-глава региона мог быть одним из организаторов хищений.

Новость о заключении господином Смирновым сделки со следствием прокомментировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Что ж, не зря я, значит, освящал свой кабинет. Сделка со следствием — означает полное признание вины»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ».

Владимир Зоркий