Компания «Строймонтажсервис» из Ставрополья попала под процедуру банкротства

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Строймонтажсервис» («СМС») из города Минеральные Воды, которое занимается возведением жилых и нежилых зданий. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Суд признал обоснованным заявление ООО «РТ-СоцСтрой» о несостоятельности компании «Строймонтажсервиса». В реестр требований кредиторов включен основной долг в размере 4,2 млн руб. в третьей очереди.

Остальные претензии компании «РТ-СоцСтроя» на сумму 2,8 млн руб., включающие неустойку, задолженность по аренде, убытки и судебные расходы, выделены в отдельное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМС» зарегистрировано в 2006 году в городе Минеральные Воды Ставропольского края. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 263,8 млн руб., прибыль — 689 млн руб. Учредитель предприятия — Тимур Амирханов.

Временным управляющим компании назначен Владимир Федоров, член союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».

Кредиторы могут подавать свои требования в течение 30 календарных дней с момента публикации сообщения о введении наблюдения в газете «Коммерсантъ». Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 10 февраля 2026 года.

Тат Гаспарян