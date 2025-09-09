Предприятие из Ставрополя хотят признать банкротом по искам на 3 млрд рублей

Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает дело о банкротстве сельскохозяйственного предприятия АО «СХП Терский» (Ставропольский край). В числе заявителей по делу фигурирует белгородская компания АО «Интехсервис», которая наряду с Россельхозбанком, ООО «Аргенса» и АО «Агропромышленный парк «Ставрополье» является одним из ключевых кредиторов. Общая сумма их требований превышает 3 млрд руб., включая основной долг, проценты, штрафы и комиссии. Все эти требования обеспечены залогом имущества должника. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородская компания «Интехсервис» в качестве кредитора взыскала с АО «СХП Терский» 1,8 млн руб. по договору поставки в 2024 году. Теперь она участвует в процедуре банкротства предприятия в качестве заявителя. Кредиторы требуют признать компанию несостоятельной по причине невыполнения обязательств и признаков финансовой нестабильности.

В начале августа для «Терского» была введена первая стадия банкротства — процедура наблюдения. Временный управляющий Дмитрий Тарасов добился судебного запрета на любые операции с зерновым урожаем (кроме перемещения на склады должника). Эти меры нужны для защиты имущества от нелегального вывоза, учитывая заблокированные счета компании.

В 2024 году АО «СХП Терский» достигло выручки в размере 682,7 млн руб. Однако, несмотря на это, предприятие завершило год с убытком в 271,4 млн руб. В отношении компании было открыто 32 исполнительных производства на общую сумму почти 170 млн руб., 161 млн руб. из которых так и не выплачен.

Следующее судебное заседание назначено на 15 сентября 2025 года.

Наталья Белоштейн