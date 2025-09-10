Фигурант дела о коррупции челябинского экс-замгубернатора сотрудничает со следствием

Один из фигурантов дела бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на других фигурантов, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Александра Богашова 23 июля задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и главного следственного управления СКР в Москве. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», одновременно в Челябинске были задержаны министр имущества региона Эльдар Белоусов и руководитель управления делами губернатора и правительства Роман Менжинский. Фигурантам предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, должностные лица через подконтрольного директора строительной компании с помощью фиктивного документооборота организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн руб., сообщал «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах. Все фигуранты по решению Басманного районного суда Москвы заключены под стражу.