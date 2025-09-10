Штрафролл оригинальный

Крупнейшего франчайзи фастфуд-сети Rostic’s, компанию «Интернэшнл ресторант брэндс», оштрафовали на 150 тыс. руб. за неправильное хранение полуфабрикатов в одном из ресторанов Новороссийска. Проверку провел Роспотребнадзор после отравления сотрудника Rostic’s. Кроме того, суд обязал компанию изъять из оборота и уничтожить продукцию, признанную опасной для жизни и здоровья потребителей. Юристы считают, что у компании есть формальные основания для обжалования штрафа, но шансы на успех невелики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Роспотребнадзора и оштрафовал московскую компанию «Интернэшнл ресторант брэндс» на 150 тыс. руб. за нарушения требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП). Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ООО «Интернэшнл ресторант брэндс» (International Restaurant Brands, IRB) — крупнейший франчайзи сети ресторанов быстрого питания Rostic’s. IRB управляет более чем 600 заведениями Rostic’s в 140 российских городах. Это больше половины работающих под этой вывеской объектов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Интернэшнл ресторант брэндс» составила 42,6 млрд руб., чистая прибыль — 995,8 млн руб. ООО «Интернэшнл ресторант брэндс» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Компания «Кьюэсар инвестментс» («дочка» оманской Isnad For Business,IFB) контролирует 100% в ООО «Интернэшнл ресторант брэндс».

Согласно материалам дела, в июле 2025 года в Роспотребнадзоре зарегистрировали случай бактериальной кишечной инфекции у сотрудника ресторана, расположенного на набережной имени адмирала Серебрякова. В ходе эпидемиологического расследования инспекторы установили, что в морозильной камере хранились продукты без указания даты вскрытия: замороженные наггетсы, предварительно обжаренные картофельные полуфабрикаты, сырные котлеты, а также полуфабрикаты пирожков с вишневой начинкой. В зоне раздачи хранились мини-маффины с кремом при температуре +30 °С, что превышало допустимые нормы хранения (от 1 °С до 27 °С). В холодильниках температурный режим не соблюдался — например, сырная котлета была заморожена при минус 1,2 °С вместо минус 18 °С. По оценке суда такие нарушения создавали реальную угрозу массовых инфекционных и пищевых заболеваний.

По решению суда вся некачественная и опасная продукция была изъята и уничтожена.

При этом суд смягчил размер штрафа до 150 тыс. руб., несмотря на предусмотренный законом диапазон до 300 тыс. руб., ссылаясь на отсутствие фактического ущерба и то, что компания ранее к ответственности не привлекалась.

Представители общества в судебное заседание не явились, а их письменные возражения суд отклонил как недостаточные для исключения факта административного правонарушения. «Ъ-Новороссийск» направил запросы в ООО «Интернэшнл ресторант брэндс» с просьбой прокомментировать решение суда, на момент публикации материала ответы не поступили.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает, что если компания «Интернэшнл ресторант брэндс» подаст апелляционную жалобу на решение суда, добиться смягчения предписаний будет непросто.

«Компании будет крайне тяжело оспорить решение, поскольку речь идет о деле, которое является очень чувствительным и касается каждого человека. Судьи тоже посещают рестораны быстрого питания, а исходя из текста решения перечень нарушений был многочисленным»,— говорит управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

Богдан Кобец