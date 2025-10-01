Сегодня исполняется 55 лет олимпийскому чемпиону по хоккею, главному тренеру ХК «Спартак» (Москва) Алексею Жамнову

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Алексей! Есть повод поздравить тебя как круглого отличника-пятерочника с красивой датой. Впрочем, сколько я тебя знаю, ты никогда не был смирным, послушным и уступчивым учеником. Талантливым, упрямым, целеустремленным — это да. Твой железный характер, жажда победы и невероятное упорство обязали историков внести имя Жамнова в список лучших игроков и тренеров отечественного хоккея. Уровень твоей работы в КХЛ и в сборной страны подтверждает этот факт без сомнений. Остается тебе держать марку и стремиться к новым вершинам. Да, вспомним про еще одну, эпохальную «пятерочку», которую ты своими руками отправил в ворота «Лос-Анджелеса». Такое не забывается. С днем рождения, удачи и новых побед! Твой Вячеслав Фетисов.

