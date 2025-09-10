В Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Чувашской Республики в 04:37 объявили об опасности атаки беспилотниками. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Режим беспилотной опасности также был введен в Татарстане в 05:06. О закрытии аэропортов в двух республиках не сообщалось.

По информации Минобороны, сегодня с полуночи до 05:00 над регионами России было ликвидировано 122 беспилотника. В результате атаки БПЛА в Ростовской области было эвакуировано 73 ученика Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, двое сотрудников персонала получили травмы.

Диана Соловьёва